“Un secondo per sempre”: è uscito il nuovo singolo del cantautore astigiano Stefano Zonca (video)

Oggi, sabato 05 Febbraio 2022 esce in tutti gli stores digitali e piattaforme streaming “un secondo per sempre”, il nuovo singolo del cantautore asti- giano.

Stefano Zonca, si affaccia nel 2022 con un nuovo brano, una ballad rock dove racconta l’amore tra due persone, una voglia di vivere un sentimento nuovo e intenso. “Un pezzo che a tratti potrebbe essere adolescenziale, ma che prosegue il mio racconto sui vari aspetti dell’amore; se nel mio brano precendente si parlava di una separazione consensuale, in “un secondo per sempre” racconto il sentimento che porta a voler essere per il patner la parte migliore di ogni persona nel condividere questo sentimento”.

Suoni analogici e strumenti veri “Un secondo per Sempre” è un brano in stile Stefano Zonca, registrato da Davide Ghione presso il V3Recording di Treville (AL).

Le chitarre sono state registrate da Stefano e dal nuovo chitarrista Angelo Licco che ha composto il solo del pezzo, il basso è stato affidato a Daniela Marelli e la batteria è stata registrata da Andrea Stofler rinomato batterista di Pavia.

“Un secondo per Sempre” è accompagnato dal videoclip ufficiale dove Stefano è accompagnato dalla sua Roxymagicband, gruppo con cui Stefano suonerà il 5 Febbraio presso l’auditorium dei Magazzini Merula dove Stefano con Dario Fiume alla batteria. Lo Showcase sarà trasmesso via streaming sul Fb di Merula e sui suoi relativi siti social e web.