Un incontro con APRI Asti per la Giornata nazionale di Louis Braille

APRI Asti organizza un incontro in occasione della Giornata nazionale di Louis Braille, che ricorre il 21 febbraio.

L’appuntamento è per venerdì 18 febbraio, dalle 16 alle 17, presso il FuoriLuogo, via Govone, 15 Asti, dove si terrà un incontro informativo per illustrare la scrittura e lettura ideata dall’educatore francese, non vedente.

Seguirà un caffè letterario in cui gli amici della vivace associazione astigiana: Lillo Agrò, Mauro Crosetti, Giorgio Gallo e Andrea Marello, presteranno le loro voci, per interpretare testi di illustri scrittori e personaggi che hanno vissuto la disabilità visiva, come Omero, Borges, Joyce, Camilleri, e il grande Totò.

L’evento è aperto alla cittadinanza.