Un febbraio ricco di informazione con ATnewskids

Avrete capito, cari giovani lettori di ATnewsKids che a noi piace fare delle cose speciali! E come se Atnewskids non lo fosse abbastanza, per il nostro ATnews per i ragazzi facciamo anche l’indice… al contrario! Quando sfogliate le riviste normalmente l’indice lo trovate subito all’inizio e in pochi istanti potete capire di cosa parla tutto il giornale.

Noi invece facciamo l’indice alla fine, perché se vi siete persi qualcosa, qui potete trovare tutto insieme! Siamo a fine mese e vogliamo fare il punto insieme a voi dei nostri e dei vostri articoli pubblicati nel nostro spazio dedicato ai bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni.

Vi abbiamo presentato alcuni approfondimenti speciali:

Il Numero Unico 112 attivo anche per le emergenze ambientali con Arpa Piemonte

Balene preistoriche e animali marini che insegnano l’inclusività

Il cane-guida è un compagno di vita: sempre al fianco della persona disabile

L’importanza della “Medicina Amica”

E dedicato un spazio alla rubrica “La Parola ai Ragazzi“, in collaborazione con la Scuola Parini – IC3 Asti.

La parola ai ragazzi: un’intervista a più voci su scuola e covid

La parola ai ragazzi: “Se io fossi il Ministro dell’Istruzione cercherei di far vaccinare più alunni possibile”

La parola ai ragazzi: “Se non è un obbligo vaccinarsi, perché togliere il diritto di andare a scuola?”

E’ stato un mese anche ricco di giornate speciali di cui vi abbiamo raccontato storie e curiosità e voi come le avete vissute, in particolare con la Giornata dei Calzini Spaiati! Abbiamo ricevuto foto con #atnewskids da diverse parti d’Italia!

La nona Giornata dei Calzini Spaiati, simbolo di amicizia e rispetto

Fotogallery -> Calzini Spaiati #atnewskids 2022

“Cari grandi, adesso tocca a noi prenderci cura di voi” (a cura dell’Istituto Comprensivo di Costigliole d’Asti)

Altre ricorrenze:

Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo

Giornata mondiale della Radio

San Biagio, protettore della gola

La Candelora: il significato e le origini della ricorrenza

Continuate a seguire ATnewskids.it ! Perché? Perché siamo unici! 😉