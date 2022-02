Un emendamento al “Dl Green Pass”apre le porte al Palio e alle altre manifestazioni di piazza

Via libera al Palio, al Festival delle Sagre e a tutte le altre manifestazioni popolari in zona bianca. La speranza di poter tornare alle feste di piazza nelle prossime settimane è arrivata grazie un emendamento approvato in Parlamento durante la conversione del cosiddetto dl “Green Pass”.

Nel testo, proposto da Lega e Fratelli d’Italia che ha trovato la maggioranza in aula si legge che ” sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale”.

Al netto di ulteriori e probabili aperture nei prossimi mesi, questa norma è efficace da subito in pratica potrà essere un via libera per molte delle manifestazioni che contraddistinguono il panorama astigiano. Non solo il Palio e il Festival delle Sagre, ma anche le rievocazioni storiche e quelle religiose in vista della Pasqua.

Attualmente il Piemonte ha tutti i parametri da zona gialla, anche se per arrivare in questa fascia bisognerà aspettare ancora una settimana. All’attuale ritmo di decelerazione di contagi e ricoveri, la zona bianca dovrebbe essere raggiunta tra una decina di giorni.