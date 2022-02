Un box sul portale ilpiemontetivaccina.it consente di inserire il numero di cellulare per ricevere via SMS la convocazione per la terza dose

Sono 24.901 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 2.799 è stata somministrata la prima dose, a 3.858 la seconda, a 18.244 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.296.775 dosi, di cui 3.207.591 come seconde e 2.526.060 come terze.

UN BOX SUL PORTALE ILPIEMONTETIVACCINA.IT CONSENTE DI INSERIRE IL PROPRIO NUMERO DI CELLULARE PER RICEVERE VIA SMS LA CONVOCAZIONE PER LA TERZA DOSE

Coloro che hanno ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino in modo diretto, senza adesione attraverso il portale regionale, possono ricevere la convocazione per la terza dose attraverso un sms comunicando il proprio numero di cellulare all’interno dello specifico box presente sulla homepage del portale www.IlPiemontetivaccina.it (al link https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/modifica-telefono). Il sistema provvederà nell’arco di 48 ore a inviare l’sms con giorno, luogo e ora dell’appuntamento per ricevere la dose booster.

«Dal 1° febbraio è stato nuovamente dato il via agli accessi diretti per la prima dose degli over 12. Dato che in questi casi può capitare che il cittadino non inserisca il proprio numero di cellulare sul modulo cartaceo che viene compilato prima della vaccinazione – spiegano dalla Regione – sul portale IlPiemontetivaccina.it è possibile comunicare il proprio numero di telefono, in modo da poter ricevere comodamente le convocazioni successive tramite sms. La Regione provvede in ogni caso a convocare in modo alternativo, ad esempio via mail, coloro di cui non è presente il cellulare, ma per chi desidera ricevere le comunicazioni telefonicamente può essere utile ricordare che sulla homepage del portale esiste questo servizio e che nella sezione personale del sito ogni cittadino può anche consultare i propri appuntamenti e modificarli. Infine si ricorda che entro 72 ore dalla scadenza del green pass c’è comunque, per tutti, la possibilità di recarsi ad accesso diretto presso un qualsiasi hub del territorio per ricevere la dose booster e rinnovare subito la certificazione verde Covid».