Ucraina, il gruppo consiliare del Partito Democratico condanna con un OdG l’invasione e i bombardamenti

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Asti, Maria Ferlisi, Luciano Sutera, Giuseppe Dolce, con un ordine del giorno, esprimono la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città “avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa.” commentano dal gruppo consiliare.

I consiglieri invitano tutto il consiglio comunale alla sottoscrizione “affinché anche dalla nostra città si sollevi la reazione e la solidarietà che condanna le azioni di guerra mobilitandosi contro l’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, per la pace e la garanzia del diritto internazionale che si oppone al sopruso. Le guerre non sono mai la soluzione.” concludono.

Il gruppo sarà presente al presidio ‘No War’ di sabato 26 febbraio alle 12 in piazza San Secondo.

Di seguito l’odg completo diramato dal gruppo consiliare: ODG GUERRA UCRAINA allegato