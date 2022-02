Tragedia a San Damiano d’Asti: uomo muore intossicato dal monossido

Una tragedia è accaduto oggi pomeriggio a San Damiano d’Asti.

Una famiglia di tre persone è rimasta intossicata dal monossido e purtroppo un uomo è deceduto, nonostante l’intervento del personale del 118 accorso sul posto. Gli altri due componenti del nucleo familiare, una donna e un ragazzo, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Alessandria.

Al momento non sono state rese note le generalità delle persone coinvolte e ulteriori dettagli sulle cause dell’intossicamento.