Tangenziale sud-ovest, Ambiente Asti chiede chiarezza all’Amministrazione comunale

Riceviamo e pubblichamo

Ambiente Asti chiede chiarezza sull’iter relativo alla progettazione attraverso un’interrogazione. Da parecchi anni l’attuale amministrazione sta perorando un collegamento sud ovest.

Nel PGTU commissionato a uno studio di progettazione vi è tratteggiata sulla mappa una linea rappresentante la Tangenziale Sud ovest, anche se dubitiamo sia frutto di consultazioni, verifiche e progettazioni. Il Tavolo di Sviluppo che doveva disegnare le opere strategiche per lo sviluppo economico della città mettevano come prioritaria la TSO.

Il 14 maggio 2021 La Regione Piemonte comunicava ufficialmente l’anticipo di un milione di euro per finanziare gli studi progettuali di alcune strade in Piemonte, tra cui la tangenziale Sud-Ovest di Asti, a cui veniva destinata la cifra di 400.000 euro.

Lo stesso comunicato ufficiale regionale riporta che “Le progettazioni saranno in capo alla Città metropolitana di Torino per la variante Lombardore Salassa, alla Provincia di Vercelli per la superstrada Novara-Vercelli e al Comune di Asti per la tangenziale Sud-Ovest.” Apprendiamo che è l’Anas a fare il progetto.

A questo punto ci sorgono domande, che poniamo nell’interrogazione.

In particolare ci chiediamo che cosa abbia fatto l’amministrazione Comunale in questo lasso di tempo e in particolare da maggio. Si è interessato delle criticità del tracciato, ha consultato i cittadini, ha informato, ha valutato quali ricadute sui quartieri interessati e sulle attività produttive, al fine di dare indicazioni a chi sta occupandosi della progettazione?

Vi sono documenti che danno indicazioni da parte del Comune interessato dall’opera rispetto al territorio interessato?

Vi sono atti ufficiali che delegano ad Anas la progettazione? Il Comune di Asti ha provato a fornire una visione progettuale di massima?

Attraverso l’interrogazione urgente, vorremmo chiarimenti in merito a cosa realmente il Comune ha fatto in merito a un’opera che considera strategica, oltre ad indicare l’asse e i punti cardinali che ne segnano la direzione, una visione che davvero elementare e di base della geografia e pianificazione del territorio.

Di seguito il testo dell’interrogazione a firma di Mario Malandrone –>>Ambiente Asti_interrogazione TSO