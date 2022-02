Superbonus, le Confederazioni piemontesi dell’Artigianato al Governo: “Periodo difficilissimo. Convocateci per trovare soluzioni”

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa

“Ci stiamo impegnando a fianco di imprenditori e imprenditrici nel quotidiano cambio delle regole, tra i provvedimenti disattesi e le restrizioni crescenti che rendono sempre più difficile il compito delle imprese nell’orientare se stesse e la clientela verso le migliori soluzioni economiche per poter utilizzare al meglio le detrazioni previste dalla normativa fiscale”, spiega il segretario regionale di CNA Delio Zanzottera. Così CNA Piemonte interviene nel dibattito sulle modifiche al Superbonus viste le quotidiane richieste di chiarimento che arrivano dalle imprese piemontesi.

La pubblicazione del Decreto-legge Antifrodi è stata giustificata per contrastare azioni speculative ingiustificate sul superbonus, investendo però del nuovo obbligo del visto di conformità anche i lavori col 50% o il 65%, mettendo da metà novembre in seria difficoltà le piccole e medie imprese.

Non appena sembrava essere giunti ad una mitigazione di tali adempimenti con l’emanazione di una norma che elimina l’obbligo di visto di conformità per lavori in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro, ecco l’ennesima novità che rischia di determinare un nuovo ostacolo alle piccole e medie imprese.

Ieri, 8 febbraio a Roma, le Confederazioni dell’artigianato e della piccola impresa hanno ribadito l’urgenza di superare le forti restrizioni alla cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi che stanno paralizzando gli investimenti, fermando i cantieri e provocando danni alle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura.

Al riguardo CNA, Confartigianato e Casartigiani hanno sottolineato che modalità e criteri per il riconoscimento dei benefici sono stati oggetto di modifica ripetutamente solo nell’ultimo mese contribuendo ad alimentare incertezza tra le imprese ed i cittadini. In relazione a ipotesi di un nuovo provvedimento a breve per sbloccare le operazioni di cessione del credito, “chiediamo al Governo – hanno concluso CNA, Confartigianato e Casartigiani – la convocazione di artigiani e piccole imprese per un confronto costruttivo per individuare le soluzioni più efficaci per non bloccare il mercato”.