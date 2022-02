Studenti del Sella in campo per il Safer internet day

Lo scorso martedì 8 febbraio, in occasione della giornata mondiale del Safer Internet Day, gli alunni delle classi seconde dell’Istituto Professionale “Q. Sella” hanno partecipato ad un evento in diretta streaming nell’ambito del Progetto #cuoriconnessi, a cura della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

L’obiettivo di questa iniziativa, che ha coinvolto oltre cento Paesi, è quello di fare formazione, stimolando un uso positivo della rete e favorendo l’assunzione di comportamenti consapevoli e corretti sul web.

“Al termine della diretta – ci spiegano gli insegnanti – durante la quale sono intervenuti anche il Capo della Polizia ed il Ministro dell’Istruzione, gli alunni si sono trovati concordi nel dire che i contenuti dell’incontro non erano affatto nuovi, in quanto già affrontati durante le lezioni di Educazione civica nel corso del primo quadrimestre.”

Gli insegnanti hanno allora proposto i risultati di un recente sondaggio voluto dal Garante per la protezione dei dati personali. Da esso risulta che due ragazzi su tre si sono iscritti ad un social network prima dell’età consentita, pur sapendo che non avrebbero dovuto, e che il 43% dei minori ignora i propri diritti per difendersi dal cyberbullismo.

E’ nata quindi la seguente proposta: perché non mettere a punto dei consigli che, pur con linguaggi diversi, possano essere recepiti anche da un bambino? I vari gruppi di lavoro hanno portato alla produzione di un elenco di regole molto semplici, di letterine, di vignette e anche di consigli per qualche genitore un po’ distratto. L’auspicio delle studentesse e degli studenti è che questo materiale, magari perfezionato e integrato, possa servire, come in un peer tutoring, alla formazione di ragazzini che iniziano a navigare sul web conoscendo le regole, cioè i diritti ed i doveri di ciascuno.