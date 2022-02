Spata (M5S): “L’istituzione della squadra anti rifiuti? Uno spot elettorale”

“Quella della Giunta Rasero è solo un’iniziativa di propaganda, giunta fuori tempo massimo dopo tantissimi solleciti ad affrontare il problema da parte nostra”. È tranchant il giudizio di Giorgio Spata, consigliere del Movimento 5 Stelle, sull’iniziativa presentata due giorni fa dall’Amministratazione comunale che istituisce una squadra di ispettori per il controllo e la segnalazione di abbandoni di rifiuti sul territorio comunale.

“Come consigliere, personalmente, sono anni che giro sul territorio segnalando situazioni di degrado: da tempo abbiamo chiesto l’installazione di fototrappole, utili ad identificare i responsabili di questi atti incivili”.

“L’iniziativa dell’Amministrazione arriva a pochi mesi dalle elezioni e suona più come uno spot elettorale che altro. In più mi chiedo se non fosse meglio l’installazione di fototrappole nei luoghi dove avviene lo scorso illegale dei rifiuti, visto che questi sono ben definiti e conosciuti. Non sarebbe un risparmio di tempo e di denaro, oltre al fatto che queste strumentazioni permetterebbero una più rapida individuazione dei responsabili?”.