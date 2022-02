Un segnale di degrado che, ancora una volta, interessa il cavalcavia Giolitti di Corso Venezia.

Il tratto di strada gazogeno, in particolare sotto il cavalcavia, è cosparso di immondizia ma anche di eternit e gomme usate. E’ il contenuto di una segnalazione che ci è arrivata in redazione e che sottolinea il grave stato di incuria in cui versa questa parte di città.

“Questa è una strada che percorro ogni giorno per recarmi al lavoro, sarà anche una strada periferica ma questo non giustifica il fatto che debba diventare una discarica a cielo aperto. Chiedo gentilmente alla nostra amministrazione che installi delle foto trappole così da immortalare i responsabili di questo degrado” si legge nella missiva giunta al nostro giornale.