Silvio Volpato è il Maestro del Palio 2022

Sarà Silvio Volpato il maestro del Palio 2022. Pittore molto conosciuto in città, dal 2000 Volpato è presidente della locale promotrice delle Belle Arti.

“È un primo, importante passo per il ritorno alla normalità – afferma il consigliere al Palio Mario Vespa –abbiamo valutato diverse possibilità per quest’anno ma alla fine abbiamo deciso di continuare nel solco degli artisti astigiani. La scelta è caduta quindi su Silvio Volpato, che da tanti anni dirige la Promotrice delle Belle Arti”.

“Avevamo diverse possibilità tra cui scegliere – continua l’assessore Gianfranco Imerito – la scelta che è stata fatta su Volpato è dovuta al suo importantissimo ruolo nella scena culturale astigiana, da sempre una fucina di talenti. E’ un riconoscimento attribuito sia alla persona che a tutto il movimento artistico astigiano”.

“La promotrice è un po’ la mia famiglia – dichiara il neo maestro del Palio – ho lavorato per ventidue anni con artisti che arrivavano da tutta Italia: a volte è una battaglia difficile tenere in piedi questa promotrice ma non vogliamo far spegnere questa fiamma. E’ il mio papà, Gino, che mi ha accompagnato alla passione della pittura: fin da quando ero piccolo mi portava in laboratorio a vedere cavalletti e quadri”.

Ancora nessuna indiscrezione sul drappo che sarà stimato il 30 aprile : “La mia pittura è di tipo paesaggistico, cercherò di creare nel Palio una magia con cavalli, paesaggi, bandiere e colori”.

Tra gli artisti e i sendalli della storia del Palio, quello di Ottavio Coffano, dipinto per il Palio del 2020 e mai corso a causa della pandemia, è tra i preferiti del Maestro 2022.

“Il Palio 2022 si farà con tutti i suoi riti – annuncia il sindaco – e per la prima volta avrà tutti i fondi a bilancio”.