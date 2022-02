Si avvicina il primo appuntamento di Yoga in Vigna a Cocconato: come iscriversi all’esperienza relax

Si avvicina a Cocconato il primo appuntamento con le sessioni di Yoga in Vigna, con la terza edizione al via il 6 marzo! Ci sono ancora alcuni posti disponibili, per cui bisogna affrettarsi a prenotare la possibilità di vivere un’esperienza unica tra i vigneti di Cocconato insieme all’insegnante Jessica Chirico.

Per il primo appuntamento saranno le vigne dell’azienda vitivinicola San Bartolomeo Benefizio di Cocconito a dare il benvenuto ai partecipanti. Poi, terminata la sessione di yoga, seguirà la degustazione dei vini di cantina Benefizio con il vignaiolo Pino Bo.

Cosa bisogna fare? Prima di tutto iscriversi e poi preparare il proprio tappetino per portarlo il 6 marzo con sé e godersi i benefici del contatto con la natura. L’appuntamento è per le 15,30, seguirà un’ora e trenta di yoga e, alle 17.30, la degustazione.

Costi :

Yoga + Degustazione €15.

Solo Sessione di yoga 7 euro

Solo degustazione 7 euro

IN CASO DI BRUTTO TEMPO L’EVENTO VERRA’ RIMANDATO.

L’attività verrà svolta seguendo le normative Covid-19

Per info e prenotazione:

+39 0141 600076 cocconatoufficioturistico@gmail.com

Jessica Chirico 349 1287131

Gli appuntamenti con Yoga in Vigna proseguiranno, come di consueto, ospiti di volta in volta in aziende vitivinicole diverse, con due appuntamenti già previsti ad aprile e due a maggio.