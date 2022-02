Servizio civile universale in CRI, prorogata la scadenza del bando: 34 i posti in provincia di Asti

Anche quest’anno sarà possibile svolgere il Servizio Civile Universale presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Asti.

Cos’è il Servizio Civile?

E’ impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. E’ un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Ecco i posti disponibili dove poter presentare domanda entro le ore 14:00 del 10 febbraio:

Asti 12 posti

Calliano 4 posti

Castello di Annone 3 posti

Costigliole d’Asti 3 posti

Monastero Bormida 3 posti

Moncalvo 3 posti

Montiglio M.to 3 posti

Villafranca d’Asti 3 posti

– Potranno candidarsi tutti i soggetti con età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti.

– La durata è di 12 mesi.

– È previsto un rimborso spese pari a 444,30 € mensili.

– È possibile possibile presentare la candidatura al seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema pertanto i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero potranno accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 10 febbraio 2022 alle ore 14:00.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti contatti:

email: serviziocivile@criasti.it / telefono: 0141 417 726 / sito internet: http://www.criasti.it/servizio-civile/