Secondo appuntamento con Cantiere Genitori dell’IC3 Asti e Genitorinsieme

Dopo un primo appuntamento molto partecipato ed intenso sul senso del patto educativo tra famiglia, scuola e territorio, l’Istituto Comprensivo Asti 3 “Angela Chiappino” e l’Associazione “Genitorinsieme” propongono un secondo incontro del Cantiere Genitori da seguire sulla pagina FB ed il canale YOUTUBE di Genitorinsieme.

L’incontro è in programma mercoledì 23 febbraio alle 20.45, con i seguenti interventi.

“Emozioni e intelligenza emotiva nell’età dello sviluppo” Dr. Giuseppe Bonavolontà medico psichiatra e psicoterapeuta DSM Asti

“Quando la mamma e il papà litigano. Le emozioni dei più piccoli” Dott.ssa Cristina Nigra e Dott.ssa Mina Faretina Consultorio Familiare F. Baggio Asti

“Il Dott. Bonavolontà – spiegano i promotori – amico di vecchia data del cantiere Genitori, ci offrirà la sua lunga ed importante esperienza personale e professionale nell’ambito del DSM di Asti e la sua attività di consulenza volontaria nel Consultorio familiare Francesca Baggio, per una riflessione molto intensa sulle emozioni dei nostri figli, su come esse si sviluppino e su quanto siano importanti per la loro crescita serena ed equilibrata.

La dott.ssa Nigra e la dott.ssa Faretina, anch’esse esperte professioniste e volontarie del Consultorio Baggio, affronteranno il tema del conflitto in famiglia, dandoci degli elementi su come i bambini vivano le piccole e grandi situazioni quotidiane di tensione.

Sarà una serata piacevole e densa di umanità su come vivere gestire al meglio le emozioni ed i conflitti in famiglia, da non perdere.”

IC3 e Genitorinsieme vi aspettano numerosi online sulla pagina Facebook e sulla pagina YOUTUBE dell’Associazione Genitorinsieme dalle ore 20.45 alle 22.00