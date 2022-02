Seconda edizione di Nutri-Menti: benessere a 360°

Torna il progetto realizzato dalla collaborazione dell’Associazione Culturale Le2impronte e l’equipe di Istinto e Psiche, con il contributo di Fondazione CRC ed il patrocinio della Città di Alba.

Tre domeniche di eventi gratuiti dedicati alla scoperta delle molte e differenti dimensioni della salute: psicologica, emotiva, fisica e relazionale. Il progetto nasce dalla volontà di scoprire e valorizzare le molte e diverse possibilità che ognuno di noi ha per stare bene, e stare meglio, conoscendo ciò che il nostro territorio ci può offrire. Una grande rete di enti e associazioni faranno scoprire in queste giornate quanto si può fare per noi stessi e per il nostro benessere.

Gli appuntamenti saranno il 6 e il 13 marzo, ma ci sarà anche un terzo incontro! Domenica 6 marzo si terrà alle 10.30 una lettura a 6 zampe. Una lettura animata accompagnata dal cagnolino Leo, in cui scopriremo le avventure di “Anais, il cane che voleva essere un altro animale”. Proposta dall’Associazione Le2impronte in collaborazione con la Libreria Marameo (età consigliata 3/10 anni).

Alle 15.30: “Pronti…partenza…gioco!” Un’attività di gioco, movimento e scoperta, assieme a Istinto e Psiche (età consigliata 4/7 anni).

Mentre, alle 17.30 in H-Zone con l’Associazione Culturale Magog e la storia degli “Alberamelli”: uno spettacolo teatrale per famiglie (età consigliata 3/10 anni).

Le iniziative si terranno ad Alba in viale Vico 6, presso la sede dell’associazione Le2Impronte, e presso il salone di H-Zone in piazzale Beausoleil.

Tutti gli incontri sono gratuiti per i soci dell’Associazione Culturale Le2impronte, e per chi non lo è basta fare la tessera associativa (10 euro) che permetterà di partecipare a tutti gli eventi del 2022, e ovviamente a tutti quelli di “Nutri-menti”!

E’ obbligatoria la prenotazione, con cui è possibile partecipare ad un singolo evento o a tutti quelli proposti durante la giornata, ma ricordate che il numero di partecipanti è limitato. Per informazioni e prenotazioni: info@istintoepsiche.it – 349 682 9388 – 333 362 1556.