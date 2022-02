Sanità Piemonte, la Regione al lavoro per la riduzione delle liste d’attesa

Sono 9.281 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 455 è stata somministrata la prima dose, a 2.649 la seconda, a 6.177 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.589.025 dosi, di cui 3.280.282 come seconde e 2.714.994 come terze.

AGGIORNAMENTO LISTE D’ATTESA

Prosegue il lavoro della Regione Piemonte sul fronte della riduzione delle liste d’attesa: come anticipato, è previsto un investimento di circa 50 milioni di euro per recuperare le prestazioni che i due anni di pandemia hanno rallentato, attraverso 36 milioni stanziati dallo Stato e altre risorse ed economie esistenti. I fondi verranno usati per incrementare l’offerta potenziando al massimo le prestazioni che il sistema pubblico regionale è in grado di erogare, integrandole con il supporto del sistema privato. Il metodo di lavoro che il Presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, hanno impostato è lo stesso, basato sul monitoraggio costante degli obiettivi, che ha consentito al Piemonte di ottenere ottimi risultati per la campagna di vaccinazione.

La scorsa settimana è stato pubblicato un bando valido per tutto il territorio piemontese, con scadenza il 7 marzo.

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-laccreditamento-strutture-sanitarie-ambulatoriali-private

Oggi, invece, è stato pubblicato sul sito della Regione il bando, valido per l’Asl Città di Torino, per nuovi accreditamenti di strutture private esclusivamente su alcune delle prestazioni ambulatoriali da potenziare per ridurre le liste d’attesa: allergologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia- chirurgia ed endoscopia digestiva, nefrologia, neurologia, oculistica, ortopedia e traumatologia, ginecologia, otorinolaringoiatria, medicina nucleare, pneumologia, radiologia diagnostica, reumatologia, urologia. (vedi allegato).

La scadenza del bando è fissata al 14 marzo 2022.

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/avviso-pubblico-laccreditamento-istituzionale-strutture-sanitarie-ambulatoriali-private-asl-citta

INCIDENZA DEL CONTAGIO NEGLI ADULTI

Nella settimana dal 14 al 20 febbraio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 426 in forte diminuzione (- 33,8%) rispetto ai 643.2 della scorsa settimana.

Si consolida e si rafforza dunque per la quinta settimana consecutiva il calo dell’incidenza, in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa.

L’incidenza della fascia di età 19-24 anni scende a 323.5 con una diminuzione del 33.4 % rispetto alla settimana precedente.

Nella fascia 25-44 anni l’incidenza è di 516.6 (-34,6%).

Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 396.3 (-34,9%).

Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 280.4 (-32,8%).

Tra i 70-79 anni l’incidenza è invece di 239.5 (-31,3%).

Nella fascia over80 l’incidenza è 302.6 (-34,9%).

INCIDENZA DEL CONTAGIO NELLE FASCE DI ETÀ SCOLASTICHE

In età scolastica, nel periodo dal 14 al 20 febbraio, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100 mila per le specifiche fasce di età, è in diminuzione per la quarta settimana consecutiva: si conferma la tendenza in atto.

Nella fascia 0-2 anni, l’incidenza è di 510.7 (-38,6%), con il calo più consistente.

La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 774.8 (- 32,4%).

Nella fascia tra i 6 ed 10 anni, l’incidenza è a 940.8 (-28,5%).

Nella fascia 11-13 anni, l’incidenza è di 778.2 (- 31,8%).

Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni, l’incidenza è di 487.2 (-37%).

FOCUS VACCINAZIONE STUDENTI 12-19 ANNI

Sulla platea complessiva di 313.000 studenti dai 12 ai 19 anni, oltre 18.000 sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi.

Sono quindi 295.000 i 12-19enni attualmente vaccinabili e tra loro 264.000 hanno già aderito alla campagna, ovvero l’89,5%. Di questi, oltre 260.000 hanno ricevuto la prima dose (il 98,5% degli aderenti e l’88,1% della platea vaccinabile). Sono invece 255.000 i giovani che hanno completato il ciclo (96,6% degli aderenti e 86,5% della platea vaccinabile). Per incentivare la vaccinazione per le prime dosi di tutti gli over 12 è previsto l’accesso diretto in qualsiasi hub del Piemonte.

FOCUS VACCINAZIONE STUDENTI 5-11 ANNI

Sulla platea complessiva di 247.000 bambini dai 5 agli 11 anni, 42.000 sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi. Sono quindi 205.000 i 5-11 enni attualmente vaccinabili. Al momento hanno aderito in 89.200 e di questi 73.000 hanno già ricevuto la prima dose (circa l’82% degli aderenti) e oltre 49.000 anche la seconda (circa il 55% di chi ha aderito).

Tutti gli aderenti nella fascia 5-11 anni hanno già la convocazione.

Nel caso di bambini o ragazzi in isolamento o quarantena che in questi giorni non possono presentarsi agli appuntamenti previsti, la Regione riprogramma la somministrazione del vaccino immediatamente non appena usciti dal provvedimento contumaciale.

