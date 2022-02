San Damiano d’Asti ha ospitato la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Nella mattinata odierna, presso il Comune di San Damiano d’Asti si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Dr. Alfonso Terribile, alla quale hanno partecipato il Sindaco del Comune, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Asti, il Vicario del Questore di Asti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco nonché i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il Comandante della Polizia Municipale e della locale Stazione Carabinieri.

Anche questo incontro con l’Amministrazione, come il precedente svoltosi a Moncalvo, è stato l’occasione per un punto di situazione sugli elementi di rilievo a carattere territoriale dove, peraltro, non si registrano fenomeni criminali che destano particolare allarme sociale.

Durante l’incontro il Sindaco ha illustrato le iniziative dell’Amministrazione Comunale volte ad incrementare un percorso incentrato sull’educazione alla legalità e sulla prevenzione degli eventi delittuosi, avuto riguardo all’ottima cooperazione con le Forze dell’Ordine e all’incremento dei sistemi di videosorveglianza utili per il concentrico e le frazioni del territorio.

Il Prefetto ha elogiato l’elevato livello di attenzione dell’Amministrazione pubblica e della collettività nei confronti della coesione sociale e la sinergia tra le Istituzioni nonché la laboriosità dei cittadini, da custodire e preservare quale patrimonio comune e modello di riferimento per le nuove generazioni.

I Componenti del Comitato hanno, infine, ribadito la vicinanza alla comunità dei cittadini e la volontà di perpetuare, con essi, un rapporto di costante confronto e dialogo reciproco, improntato allo spirito di leale collaborazione.