“Rumors” di Neil Simon dà il via alla rassegna “Teatro a colori” al Teatro Balbo di Canelli

E’ tutto pronto per rialzare il sipario del Teatro Balbo di Canelli, dopodomani, sabato 26 febbraio, con la rassegna “Teatro a colori”.

“Rumors” una delle più conosciute commedie brillanti di Neil Simon, sarà la prima, di quattro commedie in rassegna, è rappresentata dal “Laboratorio teatrale terzo millennio” di Millesimo (SV). Sul palco un cast con dodici attori, tra cui Gianni Cepollini e Walter Meschiati, con la regia di Carlo Deprati.

Per festeggiare dieci anni di matrimonio, Charley e Myra Brock hanno invitato a casa i loro amici più cari, ma quando i primi arrivano trovano Charley in camera sua in un lago di sangue e nessuna traccia della moglie. Che fare? Qualunque cosa pur di tenere la situazione sotto controllo, inventando scuse su scuse per giustificare l’assenza dei padroni di casa agli invitati che man mano arrivano, con il solo risultato di amplificare i pettegolezzi (rumors, appunto) in un crescendo di situazioni sempre più disperate.

Esprimono soddisfazione Massimo Barbero del Teatro degli Acerbi che dal 2019 ha riaperto ed ha il gestione il Teatro Balbo di Canelli e Siri Fabio della Compagnia Spasso Carrabile per la felice collaborazione che ha permesso di far ripartire, nell’ambito delle iniziative del Teatro Balbo, anche il teatro amatoriale dopo il lungo stop pandemico con il sostegno del Comune di Canelli della della Fondazione CRAsti e dei main sponsor Bosca e Arol SpA, oltre che di una serie di sponsor canellesi.

Ora di inizio alle ore 21; Biglietto singolo € 10.

Prenotazioni (facoltative) sul sito Appuntamento Web: https://www.appuntamentoweb.it/canelli-teatro-a-colori-2022/ oppure cell. 349 109 6340 email spassocarrabile@libero.it

L’accesso a Teatro sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato e di mascherina FFP2.

Prossimo appuntamento: sabato 26 marzo con “Il Dio del massacro” con la Compagnia Teatrale Gli Ammutinati di Asti.

[Credits Foto: Irma Rossi]