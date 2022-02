Rotary Distretto 2032, esempio di grande servizio per cambiare vite

Il Rotary ha appena festeggiato il 117° compleanno dalla sua fondazione, avvenuta a Chicago il 23 febbraio 1905: prima organizzazione di servizio nel mondo, con oltre un milione e 400 mila iscritti, è molto attivo sul nostro territorio dove opera con il Distretto 2032, che comprende la provincia di Asti, insieme ad Alessandria e Cuneo e la Liguria, in cui conta oltre 2.400 rotariani suddivisi in 42 Club.

Solo a Genova, sono stati oltre 50 i progetti del Rotary a servizio della città, con 250 mila euro investiti per la tutela e lo sviluppo del territorio con interventi su sociale, salute, scuola e cultura. I progetti sono stati sviluppati e realizzati dopo attenta pianificazione e vicendevole supporto tra Club e Distretto.

«Grazie al prezioso aiuto dell’Amministrazione Comunale e dei giornalisti – dice Silvia Scarrone, Governatore del Distretto 2032 in un incontro avvenuto a Genova – desideriamo far conoscere quanto stiamo facendo per fronteggiare nuove emergenze nel sociale e contribuire a sostenere iniziative nei settori della salute, dell’istruzione e della crescita della Comunità. Il denominatore comune che lega fra loro i singoli interventi è, non soltanto fare del bene, ma anche affrontare situazioni di disagio perché dalla loro risoluzione ne derivi, in modo permanente, un beneficio per la Comunità tutta. “SERVIRE PER CAMBIARE VITE” è il motto di quest’anno rotariano ed i Club genovesi, insieme tutto il Distretto 2032, hanno dato un esempio di grande servizio.»

L’iniziativa presentata a Genova nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi dagli undici Presidenti dei Club genovesi – alla presenza del Sindaco Marco Bucci e del Prefetto Renato Franceschelli – si intitola “Il Rotary al Servizio della Città”. È la sintesi dei progetti messi a disposizione delle istituzioni, ma soprattutto dei cittadini, per far fronte all’emergenza delle “nuove povertà”, acuite dalla pandemia, e contribuire a tutelare la salute ed a valorizzare il patrimonio storico e artistico cittadino.

«Siamo orgogliosi – dicono i Presidenti dei Rotary genovesi – dei progetti in campo, nati di fronte all’emergenza povertà ed alla pandemia. In un momento di grave crisi socio-economica quale quella che stiamo attraversando e i cui drammatici effetti si ripercuotono in maniera preponderante soprattutto sui Comuni, il contributo del Rotary risulta di grande importanza e rilevanza.»

«Da sempre il Rotary offre vicinanza e supporto alla Città – afferma il Sindaco Marco Bucci – Con più di cinquanta progetti l’Associazione ha dimostrato ancora una volta il proprio impegno nel sociale, anche in un periodo difficile come quello della pandemia. Iniziative che hanno fornito un aiuto concreto in settori fondamentali come la sanità, l’istruzione e la cultura. La stretta collaborazione tra il Rotary e le Istituzioni si è rivelata importantissima per aiutare i cittadini di fronte alle nuove emergenze acuite dalla situazione pandemica.»

Tra le molteplici iniziative intraprese dai Club genovesi, anche in collaborazione con il Distretto, ricordiamo inoltre: la partecipazione quali patrocinatori e donatori al progetto di rigenerazione urbana del quartiere di Certosa “Pintada by Urban Attack”, insieme al Comune di Genova; la “Rotary Nervi Masterclass”, all’interno del “Nervi Music Ballet Festival”; la celebrazione del “World Polio Day” con una camminata di sensibilizzazione nel centro Città; il Convegno “End Violence Now”, organizzato per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la consegna di una borsa di studio ad una studentessa afghana residente a Genova; grazie alla Fondazione Rotary e ad USAID, la donazione di 15 concentratori di ossigeno ad altrettante RSA cittadine; la prossima partecipazione ad Euroflora con un service collegato.

«È un piacere presentare quanto il Rotary sta facendo per le Comunità del nostro Distretto che quest’anno ho l’onore di rappresentare – conclude Silvia Scarrone – e ribadire che l’impegno di tutti i rotariani è rivolto a un ampio spettro di iniziative che sono molto più efficaci se portate avanti in partnership con le Istituzioni locali. I progetti di servizio sono soprattutto a favore del Territorio, un territorio che deve essere valorizzato e sostenuto, anche perché i nostri giovani vi possano trovare le motivazioni per non lasciare il nostro Paese».