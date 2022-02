Ritorna “Nizza è Incontri DiVini” con un effervescente connubio Italia-Spagna

Una quinta edizione coi fiocchi quella della rassegna di “Nizza è Incontri DiVini”, che, dopo lo stop forzato dell’anno scorso, torna con una proposta enogastronomica di tutto rispetto nella storica cornice del Foro Boario di piazza Garibaldi.

“Si tratta di tre momenti per promuovere i nostri vini, territori e prodotti locali” esordisce l’assessore Domenico Perfumo. Il format è quello tradizionale: durante le serate saranno presentate e offerte alla degustazione quattro etichette accompagnate da una proposta culinaria. Fil rouge di quest’anno è il connubio Piemonte-Spagna. “La rassegna nasce come momento di incontro tra culture vitivinicole differenti, ma non vuole essere un confronto: il nostro obiettivo è di formare i consumatori guidandoli in un percorso di approfondimento sensoriale” spiega l’enologa Paola Manera, che si occuperà di condurre le serate e di coordinare gli interventi dei produttori.

Due le importanti novità della quinta edizione: ai partecipanti saranno regalati i bicchieri serigrafati con la scritta “Incontri Divini” e a servire i vini sarà una squadra di professionisti del settore, mentre i piatti saranno preparati dalla Pro loco di Nizza. Il sindaco Nosenzo, nel rimarcare la piena soddisfazione per il ritorno dell’iniziativa, ha sottolineato come si tratti di “un segno di professionalità e qualità encomiabili, confermate dall’aumento del numero dei partecipanti nel corso degli anni”.

Gli incontri si terranno il 23 e il 30 marzo e il 7 aprile con inizio alle ore 20:30. Nella prima serata saranno serviti Metodo classico e Cava, accompagnati da salumi piemontesi; nella seconda Nizza DOCG e Rjoca abbinati agli agnolotti piemontesi al plin e quadrati. Tema della terza serata invece saranno Passiti piemontesi e Passiti spagnoli, abbinati alla Robiola di Roccaverano e alla pasticceria. Il costo dei tre incontri è 45 euro, comprensivi della fornitura dei bicchieri per le degustazioni, con possibilità di iscrizione anche a singole serate a 18 euro. I posti disponibili sono circa 160, fortemente consigliata la prenotazione online sul sito nizzaeventi.it o chiamando il numero 0141.720507.

incontri divini_2022