Riprogrammato a maggio il concerto di Claudio Baglioni ad Asti

Sono state riprogrammate per i mesi di aprile e maggio le date per i concerti di Claudio Baglioni previsti in questi giorni, ad Asti, Torino, Saint Vincent e Cremona. Ad Asti il concerto “Dodici note solo” è in programma per il 3 maggio, al Teatro Alfieri. I biglietti acquistati restano validi per le rispettive nuove date.

Queste tutte le nuove date:

26 aprile – Teatro Ponchielli di CREMONA (recupero del 18 febbraio)

1° maggio – Palais di SAINT VINCENT – AO (recupero del 15 febbraio)

2 maggio – Teatro Regio di TORINO (recupero del 14 febbraio)

3 maggio – Teatro Alfieri di ASTI (recupero del 17 febbraio)

