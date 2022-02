Ripartono gli incontri di orientamento per gli studenti dell’Istituto Vittorio Alfieri di Asti con l’Università del Piemonte Orientale

Riprendono in presenza gli incontri di orientamento degli studenti dell’Istituto Vittorio Alfieri di Asti con l’Università del Piemonte Orientale, nell’ambito del progetto POT (Piano di Orientamento e Tutorato) del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, coordinato per l’IIS “Alfieri” dal prof. Andrea Bertelli, collaboratore del dirigente scolastica e referente di Istituto per l’Educazione Civica.

Un gruppo di 60 studenti del Liceo Classico “V. Alfieri” e dell’Istituto Professionale “Q. Sella” parteciperanno ad un ciclo lezioni tenute, in aula magna, da docenti dell’UNIUPO.

Gli incontri inizieranno il 15 febbraio 2022 con la lezione del prof. Davide Achille “Le sfide del diritto di famiglia nel XXI secolo”, proseguiranno il 17 con la lezione della prof.ssa Margherita Benzi “Intelligenza artificiale, etica e diritto” e termineranno l’11 marzo con la lezione del prof. Riccardo Battistoni “Tra eutanasia e suicidio assistito: il diritto penale di fine vita”.

Nel mese di aprile, infine, gli studenti visiteranno l’Università in Alessandria, dove assisteranno in aula a una “vera” lezione universitaria.

La Dirigente dell’Alfieri, Stella Perrone, ribadisce come “da alcuni anni le lezioni dei docenti dell’Università del Piemonte Orientale, che hanno contenuti di grande valenza anche nell’ambito dell’Educazione Civica, sono diventate un appuntamento fisso per i nostri studenti, che possono così assistere dal vivo a lezioni di livello universitario e orientarsi in modo maggiormente consapevole”.