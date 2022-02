Ricevuti in Prefettura i nuovi Maestri del Lavoro astigiani

Il Prefetto Alfonso Terribile ha ricevuto stamane Paolo Borio, Piera Faccio e Daniela Riccardi, ai quali è stato recentemente conferito il titolo di Maestro del Lavoro, accompagnati dal Console provinciale dei Maestri del Lavoro Giuseppe De Monte e dal Vice Console Renza Bellin.

Paolo Borio, in servizio dal 1987 presso la Banca di Asti S.p.A., Piera Faccio e Daniela Riccardi, già in servizio rispettivamente per 38 anni presso la Itron Italia S.p.A. e per 33 anni presso l’Allianz S.p.A., sono stati decorati della Stella al Merito del Lavoro nell’ambito di una cerimonia istituzionale svoltasi lo scorso 30 gennaio presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Nell’ambito di tale cerimonia, l’importante riconoscimento è stato altresì conferito ad un quarto astigiano, Maurizio Pietro Vercelli, dal 1982 in servizio presso la Hitachi Rail S.p.A., che non ha potuto essere presente all’odierno incontro per pregressi impegni.

Nell’occasione, il Prefetto ha formulato agli insigniti le proprie congratulazioni per l’onorificenza ricevuta, che rappresenta il coronamento di storie, umane e professionali, fatte di dedizione, capacità, esperienza e sacrificio.

Nell’esprimere parole di stima e di apprezzamento, il Prefetto ha anche rivolto un sentito ringraziamento ai neo-Maestri del Lavoro per avere contribuito, con la loro attività ed il loro impegno, a dare lustro a tutta la comunità astigiana.