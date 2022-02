Riaperti i bandi del Gal Terre Astigiane per la valorizzazione del turismo

Il Gal Terre Astigiane riapre due bandi a sostegno dell’attività di impresa nel settore turistico, uno rivolto alle piccole e micro imprese (Operazione 6.4.2.) e un bando per le aziende agricole (Op. 6.4.1).

Con l’apertura di questi bandi, entrambi alla loro terza edizione, si mettono a disposizione del territorio complessivamente 760.000 euro di contributi a fondo perduto, a cui si aggiungono i 120.000 euro del bando ancora aperto connesso alla creazione di nuove imprese e si completa il quadro di riaperture dei bandi previsti dal Piano di Sviluppo Locale rivolti a sostenere le attività imprenditoriali nell’ambito dei servizi al turismo, sia da parte delle imprese agricole che delle altre imprese che svolgono attività di ricettività sul territorio.

Il bando 6.4.1. “Creazione e sviluppo di attività extra agricole” è volto ad incentivare la diversificazione delle aziende agricole con un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa ammessa per investimenti in ambito turistico finalizzati allo svolgimento di attività complementari alla produzione, così da garantire integrazione del reddito e quindi il mantenimento dell’attività complessiva dell’azienda.

Il bando 6.4.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole, piccole e micro imprese non agricole” sostiene le attività di accoglienza, ricettività e di servizi al turismo in generale, da parte di piccole e micro imprese, con un contributo al 50% della spesa ammessa. “Come era stato anticipato, si compie un ulteriore passo verso l’obiettivo di sostegno al mondo dell’imprenditoria locale, ora attraverso i bandi al settore del turismo, a breve con la riapertura dei bandi connessi allo sviluppo delle filiere produttive”, evidenzia il Presidente del GAL Filippo Mobrici. Rimarca inoltre la Direttrice del GAL, Maria Beatrice Pairotti, “L’impegno è quello di rafforzare le imprese che sono pronte a riaprirsi ai flussi turistici che si auspica possano quanto prima tornare ai livelli pre pandemia e si possa quindi rispondere con un’offerta turistica salda e composita”.

Per entrambi i bandi, è prevista la possibilità di presentare progetti che possono andare da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 75.000 euro di investimento, finalizzati nel loro complesso ad ampliare i servizi offerti dalle imprese proponenti.

I testi completi dei bandi, con tutti i dettagli utili alla partecipazione e relativi allegati sono disponibili sul sito del G.A.L. https://www.galterreastigiane.it/, alla sezione “Bandi aperti” e su Sistemapiemonte/ PSR 2014-2020/ Elenco bandi.

La presentazione delle domande deve avvenire in via telematica tramite il portale www.sistemapiemonte.it, sezione Agricoltura, entro il 15 maggio 2022. Saranno organizzati dei momenti pubblici di presentazione dei bandi al fine di presentare i dettagli principali, occasioni di confronto con i potenziali interessati; il personale del GAL resta anche a

disposizione presso l’ufficio di Costigliole d’Asti, in via Roma 9, tutti i giorni, con orario 9-12 e 14-17, al numero 0141966187 e all’indirizzo mail info@galterreastigiane.it .