Report Mal’aria, Asti tra le città più inquinate da pm10: “E’ ora di fare scelte drastiche”

MAL’ARIA AD ASTI

Anche quest’anno il report Mal’aria di Legambiente riporta notizie drammatiche per Asti e, più in generale, per tutto il nord Italia.

Asti, infatti, rientra tra le 17 città più inquinate da pm10 nel 2021 raddoppiando addirittura il limite delle emissioni che l’OMS ha posto per la tutela della salute (in media 30 microgrammi per metro cubo contro i 15 stabilito dall’OMS).

Situazione ancora più allarmante se consideriamo il pm2.5. In questo caso Asti ha un concentrazione di quattro volte superiore rispetto alle indicazioni dell’OMS con una media di 20 µg/mc contro il limite di 5. Considerando l’inquinamento da pm2.5 Asti rientra purtroppo tra le 11 città più inquinate d’Italia.

Come è stato più volte ribadito, gli effetti delle emissioni di polveri sottili si concretizzano con malattie respiratorie, malattie polmonari/carcinoma polmonare e ictus. Il report Mal’aria anche quest’anno purtroppo non lascia scampo al nostro territorio e si conferma in linea con i risultati drammatici degli ultimi anni non facendo intravedere alcun miglioramento. Se, inoltre, a questi dati ci aggiungiamo la grave crisi di siccità che sta attraversando il Piemonte, non si esagera se si definisce la situazione come “terrificante”.

L’inquinamento e la lotta all’inquinamento non hanno un colore politico. Dal 2010 Asti ha visto susseguirsi amministrazioni rispettivamente di centrodestra/centrosinistra/centrodestra ma ha comunque fatto l’en plein rientrando tra le città che hanno superato il limite per le polveri sottili (Pm10) per ben 10 anni su 10. All’attuale amministrazione, e a quella futura che si eleggerà fra pochi mesi, spetterà un compito difficile: Asti dovrà infatti ridurre le concentrazioni di PM10 di almeno il 50% e ridurre le concentrazioni di PM2.5 del 75% per poter essere in regola con i limiti dell’OMS.

Pare ovvio a questo punto fare alcune considerazioni da semplice (preoccupato) cittadino. Di fronte a questa sfida che è diventata difficile per mancanza di politiche adottate nel corso degli ultimi decenni, occorre sicuramente prendere decisioni drastiche e forse per qualcuno impopolari. Triste vedere come di fronte ad un’emergenza globale, la città si sta ancora interrogando sulle modalità di raccolta dei rifiuti e della raccolta differenziata. Nel 2022, in piena emergenza, questo mi pare fuori tema e fuori tempo massimo. Ci aspettano sfide complicate e non disponiamo nemmeno delle difese/strumenti base per fronteggiarle.

A questo punto, senza dilungarmi eccessivamente, ci tengo a fare un auspicio. Mi auguro che le forze politiche in campagna elettorale prima, e nei fatti poi, abbiano fin da subito il coraggio di dire che occorreranno sacrifici e che è necessario assumere posizioni drastiche. Ormai, le domeniche senz’auto, la ztl solamente in quelle poche vie del centro storico, la limitazione alla circolazione ad alcuni veicoli inquinanti non è più sufficiente. Triste ancora oggi vedere negozi con riscaldamento/aria condizionata al massimo e porte aperte (diverse città in Italia hanno emesso ordinanze per sanzionare questa pratica che spreca e ingiusta nei confronti di chi non può avere un adeguato riscaldamento). Maggiori controlli sulle temperature massime che si possono tenere nelle case e uffici, limitazioni all’utilizzo di camini e stufe dove è stimato che la combustione di biomasse provoca più di 5.000 tonnellate di PM10 all’anno e, più in generale, seguire scrupolosamente le indicazioni fornite da Legambiente: lo spazio pubblico urbano a misura d’uomo (con quartieri car free, “città dei 15 minuti” in cui tutto ciò che serve sta a pochi minuti a piedi da dove si abita, strade a 30 km all’ora, strade scolastiche, smart city), aumentare il trasporto pubblico elettrico, sul fronte del riscaldamento domestico serve un piano di riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica, con abitazioni a emissioni zero grazie alla capillare diffusione di misure strutturali come il ‘Bonus 110%’ e che favorisca il progressivo abbandono delle caldaie a gasolio e carbone da subito, e a metano nei prossimi anni, verso sistemi più efficienti alimentati da fonti rinnovabili”.

Sarebbe bello fra qualche anno vedere una città come Asti, con un grande patrimonio storico,artistico e culturale, come una città green, dove magari (perchè no?) anche candidata per diventare la Capitale Verde Europea. Sembra impossibile, ma ci vuole veramente poco. Solo volontà e determinazione.

Alberto Ferraris

un Cittadino di Asti

Di seguito il Report di Legambiente –>>malaria-di-citta-2022