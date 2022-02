Raccolta firme ad Asti di Rifondazione Comunista contro il caro bollette

Il partito della Rifondazione Comunista – Sinistra europea promuove una raccolta firme contro l’ingiustificato aumento delle bollette di luce e gas che avrà come conseguenza l’aumento dei beni di prima necessità.

“Il nostro partito – spiegano i promotori – con questa raccolta di firme popolari vuole denunciare al governo e ai partiti presenti in parlamento che questi aumenti ricadranno soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione, proprio nel periodo in cui la pandemia ha ulteriormente accentuato le già enormi diseguaglianze esistenti nella nostra società.”

La raccolta firme avrà luogo sabato 19 febbraio a partire dalle ore 9 in Piazza Alfieri, lato portici Anfossi, angolo via Garibaldi.