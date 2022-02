Questura di Asti, nuova procedura per l’accesso all’Ufficio Immigrazione

Novità per la Polizia di Stato – Questura di Asti: a partire dal 14 febbraio 2022 gli appuntamenti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura potranno essere richiesti tramite un nuovo sistema di prenotazione denominato “Prenota Facile” registrandosi all’indirizzo web https://prenotafacile.poliziadistato.it. La nuova procedura, più snella e funzionale di quella precedente, sostituirà quindi il sistema attualmente in uso, “Siamo digitali”, che verrà dismesso.

L’appuntamento sarà possibile per le seguenti tipologie di permessi:

1) Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo

2) Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva

3) Permesso di soggiorno elettronico (Protezione Sussidiaria e Protezione Speciale)

4) Permesso di soggiorno cartaceo per Richiesta asilo

5) Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro dell’U.E. – Art.10 Dlgs 30/2007

6) Permesso di soggiorno per cure mediche (Art.19 Comma 2 Lettera D-Bis) Dlgs 286/98)

7) Permesso di soggiorno per gravidanza (Art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l’Art.19 comma 2 lettera D) Dlgs 286/98)

8) Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. – art.17 Dlgs 30/2007

9) Permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex art. 35 del Dlgs 25/2008

10) Permesso di soggiorno per assistenza minori – Art. 31 comma 3 Dlgs 286/98

11) Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri

In caso di eventuali problematiche o criticità del sistema sarà possibile avere assistenza tramite mail: immig.quest.at@pecps.poliziadistato.it.