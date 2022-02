Questo fine settimana Asti si trasformerà nella cittá del cioccolato con Chocomoments

Dopo il luna park e in attesa delle prossime manifestazioni in programma, pian piano Asti ritorna alla normalità con il consueto calendario di eventi.

Venerdì, sabato e domenica piazza Statuto ospiterà la prima edizione di Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale, organizzata da Chocomoments Srl con il patrocinio della città di Asti.

In vendita, venerdì dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 9.30 alle 20, un vasto assortimento di gustose praline, tavolette di cioccolato al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e tantissime altre golose tentazioni ad opera dei maestri cioccolatieri.

Per i più piccoli tutti i giorni ci sarà lo spazio #ChocoBaby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale sarà possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Non è necessaria la prenotazione, costo 5 euro, durata circa 15 min.

per informazioni: info@chocomoments.it