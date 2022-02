Quaranta milioni di euro di utile per il Gruppo Banca di Asti

Sono molto soddisfacenti i dati preliminari al 31 dicembre 2021 che il Consiglio di Amministrazione di Banca di Asti ha approvato nella seduta di ieri, giovedì 10 febbraio 2022.

39,6 milioni di euro è l’utile conseguito dal Gruppo Cassa di Risparmio di Asti nel 2021, in aumento del 45% rispetto all’anno precedente.

La raccolta complessiva cresce del 5,8% e raggiunge i 17,3 miliardi di euro. Dato particolarmente significativo è quello relativo al risparmio gestito, in aumento del 23,46%. Gli impieghi verso clientela registrano un aumento del 3,88% e si attestano a 7,1 miliardi di euro, a conferma del supporto dato a famiglie e imprese dei territori in cui la banca opera.

E’ previsto il pagamento del dividendo, in crescita sul 2020, nel pieno rispetto delle indicazioni emanate dall’Autorità di Vigilanza.

Buona redditività e robustezza strutturale: ecco cosa esprimono le situazioni economiche e patrimoniali dell’anno appena concluso. Tutti i principali indicatori di liquidità e i coefficienti patrimoniali sono ampiamente superiori ai limiti minimi stabiliti dall’Autorità di Vigilanza.

I numeri di bilancio parlano da soli e dimostrano quanto le scelte fatte negli anni e le linee strategiche intraprese siano state efficaci, dall’attenzione verso lo sviluppo commerciale alla tensione verso una maggiore efficienza operativa, dalla gestione della progettualità al presidio dei rischi, dalla diversificazione delle fonti di ricavo alla gestione dei crediti deteriorati.

Ottime notizie, che seguono quella relativa alla nuova selezione di personale da inserire nelle filiali piemontesi: a partire dal 16 febbraio sarà disponibile su www.bancadiasti.it un’apposita sezione per l’inserimento delle candidature.

Numeri in crescita e nuove assunzioni: un connubio perfetto per continuare a progettare il futuro con il giusto equilibrio tra innovazione e relazione.