Prove di ritorno alla normalità: ad Asti il Luna Park da sabato a domenica 6 marzo

Un piccolo, ma importante segnale di ritorno alla normalità: ad Asti torna il Luna Park di carnevale, che si terrà in piazza Campo del Palio dal 12 febbraio al prossimo 6 marzo.

Un ritorno atteso, quello delle giostre, dopo la pausa forzata dello scorso anno e il calvario del 2020: gli ambulanti si erano da poco piazzati ad Asti, infatti, quando iniziarono i ben noti fatti che diedero inizio alla pandemia che ben tutti conosciamo.

Ora, la partenza del Luna Park, cade tra l’altro il giorno successivo al primo allentamento del governo, quello riguardante le mascherine all’aperto. Ovviamente, trattandosi di luogo affollato, al Luna Park servirà ancora la mascherina, oltre che il green pass.

Un segnale di ritorno alla normalità che l’Amministrazione vorrebbe accompagnare con una festa di Carnevale, come da tradizione da tenersi il 6 marzo (ad Asti il Carnevale si è sempre festeggiato la domenica successiva il martedì grasso). Non una sfilata in maschera, dal momento che i tempi epidemiologici ancora non lo permettono, ma sicuramente un momento di festa dedicato ai più piccoli.

Con l’auspicio che, dopo il Carnevale, possa arrivare non una quaresima ma un periodo di rinascita e pieno ritorno alla normalità per la città e tutti noi.