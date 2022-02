Prosegue il febbraio ricco di proposte nei negozi della Cooperativa della Rava e della Fava

Prosegue con numerose iniziative e proposte il febbraio targato Rava e Fava.

Prosegue il tour con le aziende di alta qualità agricola ‘Le Terre di Ecor’ con altri due sabati di presentazione al NaturaSì di piazza Porta Torino 14; sabato 19 febbraio si andrà a conoscere la Cooperativa agricola altoatesina ‘Osiris’: 35 soci coltivatori di mele e pere con metodo biodinamico dal 1988; sabato 26 febbraio è la volta dell’azienda agricola vicentina ‘La Decima’ anch’essa a produzione biodinamica: è un nuovo ingresso nel punto vendita astigiano con la loro produzione di yogurth e formaggi con latte certificato specialità tradizionale garantita con pascoli a 1300 metri.

Fino al 20 febbraio n Bottega di via Cavour 83 : ‘Consumi o scegli?’ la campagna di lancio del nuovo cioccolato manifesto con promo dedicata.

Sempre in bottega dal 23 febbraio all’ 8 marzo per Aspettando la Festa della Donna diamo forza al gemellaggio con la Fondazione Corte delle Madri di Bereguardo (PV) : il 10% delle vendite del reparto cosmesi Natyr di questo periodo andrà per il loro progetto Rinascita, sostegno a donne vittime di violenza.

Fino al 20 febbraio inoltre si raccolgono le prenotazioni di datteri cus cus e mandorle della Palestina anche con modulo on line

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9TvwkYhd_5B2M6Y04s3Afzxxu8mpujYishCaB-77d7NPMlg/viewform.

E sempre fino al 20 doppio appuntamento di Benessere d’Inverno, routine antietà viso: in piazza Porta Torino presentazione della linea Argan di Esprit Equo ed in via Cavour la linea Natyr.

Soci Rava e Fava in Assemblea lunedì 21 febbraio su piattaforma on line dedicata alla parte finanziaria della Cooperativa: nuovo progetto per Soci Sovventori ed il punto della sezione Prestito Sociale.

Info dettagliate su www.ravafava.it

Si ricorda che il bando Servizio Civile Universale è stato prorogato con scadenza il 9 marzo: a questo link http://bottegasolidale.it/serviziocivile/ tutte le informazioni sul nostro progetto.

Per scaricare la locandina con gli appuntamenti della seconda metà di febbraio 2022 della Cooperativa della Rava e della Fava clicca qui —–>>>> FEBBRAIO 2022 SECONDA QUINDICINA