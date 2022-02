Prorogata la scadenza del Servizio Civile in Confcooperative Asti Alessandria: ancora aperte le candidature

C’è ancora tempo per presentare la domanda di candidatura nei progetti di Servizio Civile Universale di ConfCooperative Asti Alessandria e ancora qualche posto disponibile.

La scadenza, inizialmente prevista per il 26 gennaio, è stata prorogata al 10 febbraio alle ore 14.00. I giovani tra i 18 e i 28 anni devono affrettarsi ma possono ancora candidarsi per partecipare ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio, con una durata di 12 mesi, nei Comuni di Asti, Canelli, Incisa Scapaccino, Cerro Tanaro, Refrancore e, fuori dall’Astigiano, Castelnuovo Scrivia (Alessandria), Novara, Trecate e Piossasco.

I giovani saranno impegnati nella rete di imprese aderenti a Confcooperative che è impegnata da sempre non solo a gestire servizi di welfare, ma a costruire ponti tra le persone. Il Servizio Civile proposto da Confcooperative diventa quindi un’opportunità per essere parte attiva della comunità, ampliare la propria rete sul territorio e venire a contatto con professionisti.

Per informazioni sui requisiti specifici e sulle modalità per poter diventare protagonisti del nuovo Servizio Civile Universale, potete contattare Confcooperative Asti e Alessandria. La referente è Alessandra Dinardo. Contatti: 3384021143 – dinardo.a@confcooperative.it

Maggiori informazioni su www.astialessandria.confcooperative.it