Prenotazione di prodotti palestinesi alla Bottega Rava e Fava di Asti

Dal 2 al 20 febbraio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 parte la Campagna Palestina 2022 – ‘Il riscatto nasce dalla Terra’ con la possibilità di prenotare datteri, cous cous e mandorle dolci con previsione di arrivo prima della prossima Pasqua.

Il rapporto diretto con l’organizzazione agricola e sociale palestinese PARC in questi anni ha portato a sviluppare numerose unità produttive in questa terra sempre più povera e martoriata da conflitti decennali.

La Valle del Giordano è un prezioso patrimonio naturale. Qui, prima dell’occupazione, i palestinesi avevano accesso a 254 pozzi d’acqua. Oggi solo a 24. I datteri di PARC rappresentano un simbolo di tenacia ed un presidio vitale, che supporta le comunità ed impedisce la confisca delle loro terre. Sono della qualità superiore la Medjoul.

Per i coltivatori di Jenin, territorio vicino al muro di confine, il mandorlo è la libertà. La coltivazione di questo albero da parte dei contadini di PARC infatti impedisce la confisca della loro terra. Mandorle dolci sgusciate ma non pelate. Le donne di PARC che lavorano il metfoul, il pregiato cous cous palestinese, arrivano dal campo profughi di Gerico. Per loro un lavoro non significa solo futuro, ma dignità e riconoscimento sociale. E’ lavorato a mano.

I datteri nella confezione da 1 kg, le mandorle nella confezione da 400 gr e il cous cous da 1 kg potranno essere prenotati direttamente in bottega di via Cavour 83 ad Asti oppure tramite modulo on line

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9TvwkYhd_5B2M6Y04s3Afzxxu8mpujYishCaB-77d7NPMlg/viewform

