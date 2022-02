Premiati a pieni voti quattro studenti astigiani laureati all’Università del Piemonte Orientale

All’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università del Piemonte Orientale, si è tenuta la cerimonia di premiazione “Upo Awards” dei laureati a pieni voti nell’anno accademico 2020/21. Quattro dei 36 studenti premiati laureati a pieni voti con riconoscimenti di merito sono residenti in provincia di Asti.

Silvia Carpignano, nata e residente ad Asti del dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociale, laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Diritto civile con tesi dal titolo: “L’affidamento condiviso: tra mediazione familiare, ascolto del minore e prospettive di riforma”; relatori: prof. Luca Giuseppe Pes; votazione: 110/110 e lode e menzione

Selene Ivaldi, nata e residente ad Asti dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica laurea magistrale in Scienze Chimiche disciplina: Chimica inorganica superiore titolo tesi: “Complessi bifunzionali di Pt(IV) derivati del cisplatino e contenenti inibitori di poli (adp – ribosio) polimerasi o adp-ribosil ciclas” Relatori: prof.ssa Elisabetta Gabano; votazione: 110/110 e lode e menzione.

Nicholas Dotta, nato a Acqui Terme (AL) e residente a Monastero Bormida (AT) dipartimento di studi per l’Economia e l’impresa laurea triennale in Economia Aziendale disciplina: Ragioneria tesi: “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali: lineamenti teorici e casi applicativi”; relatori: prof. Lorenzo Gelmini; votazione: 110/110 e lode.

Alderico Gallo, nato a Chieri e residente a Nizza Monferrato (AT) dipartimento di Scienze e Innovazione tecnologica laurea triennale in Informatica disciplina: Reti 1 tesi: “Implementazione di un sistema CI/CD per

supportare lo sviluppo e la distribuzione di una piattaforma software” relatori: prof. Massimo Canonico

votazione: 110/110 e lode.