Prenotazioni aperte per il pranzo di Carnevale al Circolo Acli del Buon Consiglio di Castiglione Tinella

A Castiglione Tinella il Circolo ACLI del Buon Consiglio apre l’attività 2022 con il “Pranzo di Carnevale”, previsto domenica 27 febbraio alle 12.30 presso la sede del Circolo, in frazione Balbi.

L’evento è organizzato per festeggiare il tradizionale periodo del carnevale, e per questa “gustosa” occasione, il catering “Sandra e Paolo” proporrà un menu con tre antipasti, un primo piatto, un secondo piatto con contorno e due dessert per un costo di 25 euro a persona (10 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni) con acqua, vino e caffè compresi.

Per partecipare sarà necessaria la tessera ACLI che si potrà richiedere sul posto. Prenotazione entro il 23 febbraio al numero telefonico 3899855755. Per l’ingresso è richiesto il Green Pass rafforzato.