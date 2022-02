Pozzengo, la Camminata della Mimosa torna alle origini

La Camminata della Mimosa giunge alla sua 7a edizione e torna alle origini, Cammini DiVini ed il Circolo Ancol di Pozzengo in occasione della festa delle donne ripropongono questa camminata sui sentieri che da Pozzengo attraversano le colline porta al borgo storico di Gabiano per poi ritornare al punto di partenza.

Il percorso è di circa 12,5 Km. con un dislivello di + 410 m per circa 4 ore di cammino. Il trekking si snoda tra Pozzengo e Gabiano. Partenza in discesa a fianco della chiesa della Madonna del Carmine. Al termine della strada asfaltata si svolta a destra verso il fondovalle e si risale subito dopo verso Martinengo senza però entrare nell’abitato. Si prosegue quindi a mezza costa fino a giungere ad una cappelletta campestre dedicata a Don Bosco dove si svolta a destra attraversando il borgo di Mincengo. Si scende quindi verso la Chiesa di Sant’Aurelio per poi risalire verso Zoalengo. Nel curvone in centro paese si prende a destra salendo verso un sentiero panoramico che porta verso il castello di Gabiano con vista a sinistra sulle colline Monferrine e a destra sulla pianura padana e sull’arco alpino. Giunti a Gabiano si costeggia il castello e si attraversa il borgo antico prima di iniziare a scendere verso la Chiesa Patronale. Ora si svolta a sinistra in direzione del campo da tamburello per poi proseguire dritti su una lunga sterrata che riporta al Pilone di Don Bosco. Si ripercorre un breve tratto dell’andata in senso inverso prima di deviare a sinistra sul fondovalle verso un laghetto. Da qui riprende la salita che riporta verso l’abitato di Pozzengo, alla sua Chiesa patronale ed infine ritornare al punto di partenza.

Si consigliano: calzature da trekking, scorta d’acqua e abbigliamento comodo e adatto alla stagione.

Ritrovo per le iscrizioni domenica 6 marzo a partire dalle 8,30 presso il Circolo Ancol di Pozzengo in Via Biliani 105, partenza alle 9,15.

N.B.: è necessaria la prenotazione entro le ore 18 di venerdì 4 marzo 2022

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI:

Augusto Cavallo: 339.4188277 mailto: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377/

https://www.facebook.com/events/1382586855518300/