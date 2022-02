Posizionamento sito web: ecco come migliorarlo

Quando si sceglie di puntare su una strategia di marketing digitale il posizionamento del proprio sito web risulta essere uno dei primi obiettivi da perseguire, questo permette infatti di farsi trovare facilmente dagli utenti. Puntare su un servizio di copywriting è quindi la scelta più indicata per raggiungere questo risultato.

Quando si parla di copywriting legato al digital non si può escludere la scrittura in ottica SEO per ecommerce, ovvero una particolare tecnica che risponde non solo alle esigenze degli utenti, ma anche a quelli dei motori di ricerca, che desiderano trovare facilmente il testo in modo da poterlo analizzare e fornire agli utenti in modo rapido.

Il lavoro che risiede dietro il SEO copywriting è quindi articolato e complesso, qualcosa che non può essere improvvisato ma che richiede conoscenze e studi specifici. Vediamo perché.

Posizionamento sito web: come funziona

Dietro il corretto posizionamento di un sito web ruotano diversi aspetti che è bene conoscere e che devono essere costantemente approfonditi per essere al passo con i nuovi aggiornamenti. Il SEO copywriting è infatti alla base di una strategia di marketing digitale che punta alla visibilità e al posizionamento di un sito web.

Per permettere al motore di ricerca di ritrovare la pagina o il sito web, in generale dobbiamo compiere una serie di interventi dietro di questo che riguardano non solo la corretta scrittura del testo, utile per permettere al nostro utente di leggere lo stesso con facilità e di trovare in poco tempo l’informazione richiesta, ma anche per fornire le informazioni al motore di ricerca.

A tal fine, nella scrittura dovranno essere adottate particolari tecniche, come ad esempio l’utilizzo delle parole chiave, ovvero stringhe di parole che gli utenti tendono a ricercare con maggiore facilità. Queste devono essere inserite all’interno del testo con un criterio preciso e devono essere collegate agli heading, ovvero i titoli dei diversi paragrafi, ai tag e alla meta descrizione. Anche la scelta del testo delle immagini inserite concorre alla ricerca della pagina.

Da non tralasciare l’utilizzo di una strategia di link building, ovvero la gestione di una rete di link che colleghino uno o più siti ritenuti dal motore di ricerca affidabili e accreditati. Il posizionamento di un sito web è infatti collegato anche alla credibilità dello stesso e aumenta se questo si collega a siti già riconosciuti come tali.

Per poter effettuare tutte queste operazioni, i professionisti del settore si avvalgono di specifici tool e strumenti SEO, come ad esempio Ahrefs (set di strumenti SEO).

Copywrinting – cos’è?

Abbiamo parlato di SEO copywriting come base per il corretto posizionamento del sito web, ma per operare in questo campo è bene conoscere le basi del copywriting in generale. Questo si basa sulla buona conoscenza della lingua, al fine di utilizzarla per la scrittura di un testo che possa essere persuasivo e quindi fornire all’utente una buona descrizione del prodotto o del servizio

Il copywriting persuasivo è infatti indirizzato alla stesura di un testo o anche solo una frase che catturi subito l’attenzione del lettore e che incentivi alla lettura, fattore che contribuirà al posizionamento del sito web.