Ponzano e la Giornata della lingua piemontese

La giornata della lingua Piemontese promossa dalla pro loco di Ponzano ha ottenuto un grande successo. Ha visto l’adesione di un buon numero di persone che hanno inviato i loro elaborati e molti li hanno interpretati in presenza.

Il collante della giornata è stato il richiamo alle radici e al voler mantenere vivo per le generazioni future ciò che stato il passato, “ricordiamo che dobbiamo tramandare il fuoco della tradizione e non le ceneri”. Un grazie va a Giorgio Milani che ha, per il pubblico presente recitato poesie di poeti monferrini.

Inoltre il circolo Ancol di SALABUE ha promosso una singolare iniziativa, quella di dedicare un muro a proverbi, detti e frasi significative in lingua Piemontese.

Non è mancato un momento di riflessione alla pace nel mondo e alla vicinanza al popolo ucraino.