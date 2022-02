La pro loco di Montechiaro ed il suo staff ha organizzato il Carnevale in piazza dedicato in particolare ai più piccoli, che tanto hanno sofferto della mancata socializzazione di questi anni. Anche se di fatto il tradizionale appuntamento carnevalesco è saltato solo per l’anno 2021, in quanto l’edizione 2020 ha avuto luogo domenica 23 febbraio, primo che scattasse il lockdown.

E’ stato un pomeriggio di divertimento ed animazioni musicali a cura di Gianni, dal truccabimbi che ha conquistato i cuori di grandi e piccini. A rubare la scena è stata come al solito le performance della maschera Ping, alias Piero Carlevaro, che ha dato il suo contributo di allegria e manovalanza affinchè la festa riesca sempre più gioiosa per la felicità dei bambini per le rituali foto.

Polenta e spezzatino e dolci per i bimbi ha chiuso un pomeriggio indimenticabile per tutti i presenti.