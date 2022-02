PNRR, proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili ad Asti e provincia

Lo scorso 15 febbraio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato “l’Avviso n. 1/2022 PNRR – Next generation Eu – Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili” con il quale gli Ambiti Sociali Territoriali (A.T.S.) sono chiamati a proporre progetti di intervento in favore di famiglie in difficoltà, anziani

non autosufficienti, soggetti con disabilità.

Il Comune di Asti, il Cisa Asti Sud e il CoGeSa (enti gestori della funzione assistenziale e costituenti l’ATS Astigiano) intendono rispondere all’avviso ministeriale con progetti che rispecchino le esigenze della realtà astigiana. A tal fine è previsto un incontro con i sindaci dei comuni astigiani, le associazioni di categoria e di volontariato e tutti gli stakeholder interessati. L’incontro sarà ospitato ad Asti al Polo universitario (piazzale De Andrè) il prossimo 7 marzo alle ore 17.

“Nell’occasione verranno raccolte le proposte che, in conformità al citato avviso, saranno avanzate dai presenti” affermano l’assessora del Comune di Asti Mariangela Cotto e il sindaco Maurizio Rasero. La partecipazione all’incontro è subordinata al possesso di Green Pass da esibire all’ingresso. Per partecipare da remoto è necessario rivolgersi ai singoli Enti Gestori di appartenenza (Comune di Asti, Cisa Asti Sud e CoGeSa).

