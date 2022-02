Peste suina, a Castelnuovo Belbo monitoraggio con i droni del Corpo Militare dell’Ordine di Malta

Il personale del Corpo Militare dell’Ordine di Malta (Corpo Militare Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano), su richiesta del Sindaco di Castelnuovo Belbo, Aldo Allineri, ha effettuato voli di monitoraggio con droni al fine di ricercare carcasse di cinghiali potenzialmente infetti da peste suina.

L’utilizzo di droni dotati di termocamera permette di abbattere drasticamente i tempi di ricerca in quanto i droni in pochi minuti sono in grado di monitorare ampie porzioni di territorio.

Il personale della Squadra S.A.P.R. del Corpo Militare Ausiliario dell’Esercito è a disposizione di tutti i comuni che durante questa fase dell’emergenza sanitaria dovuta alla Peste Suina africana necessitino di monitoraggi aerei.