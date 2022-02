Perché non dovrebbe interessarti quali sono le criptovalute più popolari

Studi recenti hanno rivelato che più di 50 milioni di americani acquisteranno presto criptovalute. Le criptovalute sono diventate un investimento sempre più popolare man mano che molti americani imparano di più sulle monete virtuali e sono interessati a fare potenzialmente soldi con il valore crescente delle diverse criptovalute.

Quando si sceglie un investimento in criptovalute, si è tentati di concentrarsi su quali monete sono diventate popolari di recente e stanno facendo notizia. In realtà, però, in genere non ci si dovrebbe preoccupare della popolarità di un investimento in criptovalute, e si dovrebbero considerare altri fattori quando si decide quali monete comprare piuttosto che quelle che sono molto scambiate in quel momento.

Ecco alcune ragioni chiave per cui non dovresti preoccuparti di quanto sia popolare un particolare investimento in criptovalute.

La popolarità non è necessariamente correlata al valore della criptovaluta

Le criptovalute possono diventare popolari per tutti i tipi di ragioni, tra cui l’approvazione di una celebrità o perché hanno catturato l’attenzione delle persone sui social media e sono diventate il soggetto di un meme.

Solo perché una particolare valuta è popolare per il momento non significa necessariamente che abbia più valore intrinseco delle monete concorrenti. In definitiva, i fattori chiave che influiscono sul fatto che una criptovaluta salga di valore nel tempo tendono ad essere cose molto più tecniche, come la tecnologia sottostante le monete, il volume di circolazione e l’utilità nel mondo reale.

La maggior parte delle volte non sono queste le considerazioni che guidano la popolarità di una particolare valuta. Ammettiamolo, il volume di circolazione e l’utilità nel mondo reale non sono così divertenti o eccitanti da pensare e sfruttare con il trading su Bitcoin System app, al contrario di quando le monete sono state appoggiate da un influencer figo o hanno una storia carina. Tuttavia, alcuni (molti di questi tempi), preferiscono seguire i loro beniamini piuttosto che comprendere davvero come funzionano le cose in questo mercato. Ecco ora, perché le crypto possono diventare popolari per motivi sbagliati.

Le criptovalute possono diventare popolari per le ragioni sbagliate

A volte, le celebrità finiscono per spingere una particolare criptovaluta perché sono state pagate per farlo. Oppure una valuta diventerà popolare perché le persone la stanno promuovendo come parte di uno schema “pump-and-dump” che è progettato per farli diventare ricchi facendo salire temporaneamente il prezzo e lasciando gli investitori successivi con la borsa in mano.

C’è meno regolamentazione delle criptovalute rispetto ad altri beni. Di conseguenza, potresti facilmente cadere vittima di una truffa se decidi quali criptovalute comprare in base a quelle che ricevono più attenzione al momento dell’acquisto.

I tuoi obiettivi di investimento possono essere diversi da quelli degli influencer

Coloro che stanno promuovendo particolari criptovalute potrebbero avere più soldi da investire rispetto a te e potrebbero essere meglio attrezzati per riprendersi dalle perdite. Oppure possono avere un diverso mix di attività nel loro portafoglio rispetto a te, quindi una particolare moneta può avere senso per loro anche se non per te. Potrebbero anche sperare di ottenere un rapido profitto con il day trading, mentre tu potresti essere un investitore più a lungo termine che cerca una moneta che mantenga il suo valore nel tempo.

Poiché sei nella posizione migliore per conoscere i tuoi obiettivi di investimento e per determinare con cognizione di causa se una criptovaluta può essere una buona aggiunta al tuo portafoglio, dovresti ignorare quali monete sono popolari. Invece, come per qualsiasi investimento, concentrati sui fondamentali e prendi una decisione pienamente informata che riduca il tuo rischio di perdite a lungo termine.

Foto fonte pixabay.com