Partecipato presidio astigiano per l’Ucraina: “No alla guerra. La Pace è la via”

Di fronte alla preoccupante escalation della tensione ai confini dell’Europa, tante persone hanno partecipato al presidio della rete Welcoming Asti che si è svolto nel tardo pomeriggio di venerdì 18 febbraio in una Piazza San Secondo di Asti, colorata da bandiere arcobaleno per ribadire che la Pace è la sola via da percorrere per superare la crisi in Ucraina e le tensioni tra Russia, Stati Uniti e Nato che rischiano di degenerare in un conflitto armato, anche nucleare, che potrebbe coinvolgere la stessa Europa. Una crisi che, come è stato ricordato, si verifica in un contesto globale già martoriato da decine di guerre con migliaia di vittime, molte delle quali giovanissime ed in un clima di esasperato riarmo a fronte del quale sono urgenti interventi per il disarmo e la riduzione (e riconversione) delle spese militari mondiali, pari a 1.981 miliardi di dollari nel 2020, +9,3% dal 2011 (dati SIPRI).

Il presidio (che mensilmente la Rete Welcoming Asti organizza per promuovere Pace e Solidarietà), è stato aperto con le parole di Gino Strada: “Concepire un mondo senza guerra è il problema più stimolante al quale il genere umano debba far fronte. È anche il più urgente. La maggiore sfida dei prossimi decenni consisterà nell’immaginare, progettare e implementare le condizioni che permettano di ridurre il ricorso alla forza e alla violenza di massa fino alla completa disapplicazione di questi metodi. Dobbiamo convincere milioni di persone del fatto che abolire la guerra è una necessità urgente e un obiettivo realizzabile”.

Si è data poi lettura degli appelli per la pace della Tavola per la Pace (di cui è stata riproposto l’invito ad esporre ovunque le bandiere della pace), della War Resisters’ International, della CEI e della Rete Italiana Pace e Disarmo rilanciandone i temi e le richieste all’Italia e all’Europa: “di prendere iniziative urgenti e significative da una posizione di neutralità attiva, per ottenere una de-escalation immediata della tensione e avviare la ricerca di un accordo politico negoziato nel rispetto della sicurezza e dei diritti di tutte le popolazioni coinvolte, chiarendo la propria indisponibilità a sostenere avventure militari. A tutti i Paesi coinvolti diciamo: fermatevi. Deponete le armi e le minacce e trattate”.

Il presidio si è concluso ribadendo che di fronte alla preoccupante crisi in Ucraina è importante non restare indifferenti ma continuare a mobilitarsi ed impegnarsi insieme nella consapevolezza che la Pace è l’unica speranza per il futuro dell’umanità e che “abolire la guerra è una necessità urgente e un obiettivo realizzabile”.