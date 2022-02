Parte da Nizza Monferrato la tournée di Marina Massironi con “Le verità di Bakersfield”

Marina Massironi e Giovanni Franzoni sono i protagonisti dello spettacolo Le verità di Bakersfield nel cartellone di Piemonte dal Vivo: primo appuntamento martedì 15 febbraio nella stagione del Teatro Sociale di Nizza Monferrato, per continuare a Leini, Cirié, Alessandria, Villadossola e Savigliano.

Due destini, due vicende umane lontanissime che si incontrano nello scenario di un’America sempre percorsa da forti divari sociali: Maude, una cinquantenne barman disoccupata appare come una donna ormai vinta dall’esistenza. Ma nel disordine della sua caotica roulotte è celato un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock. Il compito di Lionel, esperto d’arte di fama mondiale, volato da New York a Bakersfield, è di fare l’expertise dell’opera che, in caso di autenticazione, potrebbe far cambiare completamente vita alla sua interlocutrice. Il dialogo, che si svolge interamente tra le cianfrusaglie della casa-roulotte, marca le differenze tra i due; tuttavia, nel prosieguo dell’incontro, Maude si rivela assai meno sprovveduta di quanto non appaia e la posizione di Lionel diventa via via sempre più fragile, in una sorta di ribaltamento di ruoli che conduce all’epilogo. Ispirato a eventi reali, questo dramma comico – a tratti esilarante – crea domande vitali su ciò che rende l’arte e le persone davvero autentiche.

LE VERITÀ DI BAKERSFIELD di Stephen Sachs

traduzione Massimiliano Farau

con Marina Massironi e Giovanni Franzoni

regia Veronica Cruciani

Nidodiragno/CMC | Sara Novarese | Pickford

martedì 15 febbraio 2022|NIZZA MONFERRATO – Teatro Sociale

mercoledì 16 febbraio 2022 | LEINI – Teatro Pavarotti

mercoledì 9 marzo 2022| CIRIE’ – Teatro Magnetti

mercoledì 23 marzo 2022 |ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino

martedì 12 aprile 2022| VILLADOSSOLA – Teatro la Fabbrica

mercoledì 27 aprile 2022| SAVIGLIANO – Teatro Milanollo