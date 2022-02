“Oro Monferrato”, il viaggio e la scoperta: 47 comuni del nord astigiano uniti nella promozione

Prende il via il progetto di promozione turistica “Oro Monferrato”, nato per rilanciare il territorio dell’Alto Astigiano, un’area ancora tutta da scoprire, ma ricca di fascino ancora grezzo che, come l’oro, ha un valore innato, autentico e unico.

Il progetto, curato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e finanziato dalla Regione Piemonte – e sostenuto anche dal Gal Basso Monferrato Astigiano – coinvolge 47 Comuni del Nord Astigiano.

L’idea era nata valutando le potenzialità turistiche inespresse di un’area ricca di attrattive. Grazie alla cartografia Ipla sono stati individuati tutti i borghi ad alta vocazione del Tartufo Nero estivo e, su questo, è stato creato un ambizioso progetto di promozione e comunicazione per attrarre non solo visitatori, ma soprattutto futuri investitori. L’iniziativa, ancora in via di definizione, si concretizzerà nei mesi di raccolta del Tartufo Nero, da giugno ad agosto.

L’obiettivo di “Oro Monferrato” è quello di valorizzare la destinazione attraverso un racconto, digitale e analogico, del territorio e delle eccellenze. I due linguaggi fanno parte di un unico asse narrativo che in rete incanta, raccontando le pepite del Monferrato, e in loco offre esperienze geolocalizzate in grado di far entrare il visitatore nell’universo narrativo del posto. In via di definizione non solo il sito web, ma anche podcast georeferenziati e pannelli “Nfc” (near field communication) di comunicazione in prossimità.

Uno degli strumenti scelti è “Luoghi Parlanti”, servizio ideato come mezzo di narrazione innovativa dei territori, che unisce la tradizionale narrazione fotografica e testuale alla tecnologia Nfc, che non richiede l’installazione di applicativi sul dispositivo del turista. Altro strumento è “Loquis”, applicazione che l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero sta già utilizzando da quasi un anno e che permette di raccontare e ascoltare, anche in modalità navigatore, brevi racconti audio su luoghi, personaggi e aneddoti.

“Oro Monferrato” avrà il suo evento trainante con la celebrazione di San Giovanni, un momento suggestivo per far brillare le reminiscenze ancestrali che appartengono alla tradizione di questo territorio.

In programma una festa delle lanterne che coinvolgerà tutti i residenti dei 47 borghi astigiani. Un grande incontro comunitario, raccontato come un momento di condivisione che vede protagoniste le famiglie che abitano quei luoghi che, a loro volta, hanno come protagonista della tavola estiva una delle eccellenze del territorio, il Tartufo Nero.

Ogni luogo del gusto sarà invitato a preparare piatti con il pregiato fungo ipogeo estivo, dall’antipasto al dolce, per far scoprire ai visitatori tutte le tradizioni culinarie rivisitate in chiave contemporanea.

L’auspicio è che l’evento inedito possa attrarre, nei prossimi anni, nuovi arrivi in estate: nuovi visitatori che potranno fare il giro dei borghi, con itinerari su due ruote e pedonali, nel periodo che esalta uno dei frutti più preziosi.