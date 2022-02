Oggi è la nona Giornata dei Calzini Spaiati, simbolo di amicizia e rispetto

Oggi, venerdì 4 febbraio, è la nona Giornata dei Calzini Spaiati, ricorrenza inventata dai bambini della scuola primaria di Terzo di Aquileia in Friuli Venezia Giulia insieme alla maestra Sabrina, per lanciare un messaggio ben preciso: diverso è bello e possiamo capirlo con gli occhi, con un solo sguardo, semplicemente guardando l’effetto che fanno i nostri piedi dopo aver indossato due calzini diversi tra di loro.

Il messaggio lanciato ha subito conquistato i più giovani tant’è che sono diverse le scuole, tra materne, elementari e medie, che anche nell’Astigiano stimolano i loro alunni con diverse iniziative. Se volete condividerle con noi taggateci e usate l’hashtag #atnewskids per vedere pubblicati i vostri calzini spaiati sulle nostre pagine! E non dimenticate l’hashtag ufficiale dell’iniziativa #calzinispaiati2022 per condividere valori come amicizia e rispetto!

di 3 Galleria fotografica Calzini Spaiati #atnewskids 2022





Anche lo Zecchino d’Oro ha dedicato una ballata ai calzini spaiati, eccola qui:

