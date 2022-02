Oggi è la giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo

Oggi, 7 febbraio, è la giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. La “Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” si è svolta il 7 febbraio 2017 e da allora ogni anno istituzioni e scuole organizzano iniziative per sensibilizzare al problema.

Parlarne è il primo modo per attirare l’attenzione sul problema. E’ di ieri la notizia che la Regione Piemonte ha dato dei contributi (dei soldi per coprire delle spese) a dieci scuole, tra cui anche una nell’Astigiano, l’Istituto Monti, per progetti per avvicinare gli insegnanti al mondo dei giovani, in classe e sui social e dei rischi che corrono in rete.

Lo scorso anno su ATNewsKids vi abbiamo proposto la storia accaduta a Ghyslain Raza, ragazzino canadese che si può definire una delle prima vittime di cyberbullismo e di come ha fatto a superare il problema. Potete leggerla cliccando sul link qui sotto.

Nel frattempo, non ci stancheremo mai di ricordare che chi è vittima di bullismo non deve sentirsi solo e deve confidarsi con i genitori e con gli insegnanti. Solo denunciando i cattivi comportamenti degli altri si potrà davvero riuscire a fermare i bulli. Sono loro che devono vergognarsi e noi chi è vittima dei loro soprusi. Ricordatevelo sempre!