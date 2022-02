Oggi è la giornata mondiale della Radio

Oggi, 13 febbraio 2022, è la giornata mondiale della Radio.

La Giornata Mondiale della Radio è stata istituita dall’Unesco nel 2012 per ricordare l’anniversario della prima trasmissione radio delle Nazioni Unite avvenuta il 13 Febbraio 1946. La radio è celebrata perché rappresenta uno strumento per migliorare la cooperazione internazionale in quanto favorisce la libertà di accesso all’informazione, la libertà di espressione e il rispetto per le diverse culture.

Anche in Italia si celebra la Giornata Mondiale della Radio con i più grandi protagonisti delle Radio Nazionali, Locali, Web e Universitarie, con un’iniziativa organizzata da Radiospeaker.it

Nel tempo anche il modo e il mezzo per ascoltare la radio si è evoluto ed è cambiato offrendo tante possibilità!

Qual è il vostro rapporto con la radio? Quando e come la ascoltate?